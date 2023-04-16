مذيعة في قناة سلام ضمن شبكة التنصير في طرابلس

الوطن|رصد

كشفت مصادر صحفية بانظمام اسم جديد من بين الأسماء الليبية التي تنصرت واعتنقت المسيحية بعدما ارتدت عن الدين الإسلامي وهي المذيعة لميس القبلاوي احدى مذيعات قناة سلام الممولة من وليد اللافي.

يذكر أن القبلاوي هي احدى النساء الناشطات في مجال ما يسمى بدعم المراة، وكانت قد عملت سابقا في قناة ليبيا بالإضافة إلى قناة 218 حتى انتقلت للعمل في قناة سلام المملوكة لوليد اللافي.

وبعد هذا الخبر ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ الغضب الشعبي يزداد بعد اتهام راعي صناع المحتوى من المثليين وليد اللافي لاحتضان ومساعدة الشباب والشابات الليبيين بالارتداد عن الدين الإسلامي وتشجيعهم على اعتناق المسيحية.

لميس القبلاوي هي زوجة السيفاو ابن عضو مجلس الدولة والذي تم القبض عليه من قبل جهاز الأمن الداخلي، والذي اعترف بخروجه عن الاسلام واعتناقه المسيحية.

وكان قد أكد مصدر في جهاز الأمن الداخلي القبض على 3 اعلاميين اجانب مدعومين من “وليد اللافي” يسعون لنشر المثلية في طرابلس وأضاف المصدر بأن اللافي يمتلك شبكة مثليين يشككون في الدين الاسلامي لكن لديه حصانة من قبل رئيس الحكومة ولا يمكننا التحقيق معه بحسب المصدر.