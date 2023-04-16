مختلفا مع مؤسسة رؤية للفلك.. مدير مركز الفلك الدولي: عيد الفطر سيكون “السبت 22 إبريل”

أكد “محمد شوكت عودة”، مدير مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداء من ليبيا.

وأشار “عودة” في مقال تم نشره عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن الرؤية تكون صعبة وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية.

لافتا إلى أن، اجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقع أن يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر الظروف سالفة الذكر.

واعتبر أن الأصل باعتماد رؤية الهلال شرطا لبدء الشهر أن يكون عيد الفطر يوم السبت 22 إبريل. وهو ماتنافي مع مانشرته مؤسسة رؤية لعلوم الفلك مساء أمس السبت.

حيث توقعت المؤسسة، أن يكون يوم الجمعة القادم أول أيام عيد الفطر المبارك في أغلب الدول العربية والإسلامية.

وأضافت، أن هلال شوال سيمكث بعد غروب شمس يوم الخميس لمدة تتراوح بين 26 إلى 31 دقيقة بمختلف المناطق الليبية.

وأشارت إلى أنه سيصعب رؤية هلال شوال بالعين المجردة نتيجة وهج غروب الشمس بينما سيمكن رؤيته باستعمال تقنية التصوير الفلكي.

كما توقعت المؤسسة، أن يكون السبت هو أول أيام العيد في دولة المغرب وبعض الدول الإسلامية التي تشترط الرؤية العينية للهلال من مناطقها.