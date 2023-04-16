بوراص: الأوضاع الداخلية المنُقسمة لم نشهد لها مثيلاً

أكدت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، أن “الأوضاع الداخلية الليبية المنُقسمة حاليًا لم نشهد لها مثيلاً منذ قيام الصراع السياسي والأهلي بعد الثورة”.

وقالت بوراص في تصريح صحفي، إن “أنقرة والقاهرة قاصرتان عن تحليل طبيعة الصراع وأبعاده بين الليبيين، وما هي احتياجات الاستقرار على الأراضي الليبية”.

وتابعت أن “ما تقوم به الدولتان هو تنافس واضح بينهما وبين الدول التي تدفع بمسار باتيلي للحل”.

وأضافت أن “تفاهمات القاهرة وأنقرة مجرد تحركات لتهدئة مؤقتة، ثم تكوير الصراع ودحرجته لمرحلة أخرى”.

وختمت موضحة أن “هذه الدول تتعامل مع المكونات السياسية والعسكرية الليبية على أنها مكونات قاصرة ويجب رعايتها”.