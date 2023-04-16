خارجية الحكومة الليبية تؤكد على دعوة الجامعة العربية لوقف إطلاق النار في السودان

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، على دعوة الجامعة العربية لوقف إطلاق النار في السودان، وذلك على ما جاء في اجتماع الجامعة العربية، اليوم الأحد.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية في بيان لها، اليوم الأحد، “عن قلقها لما يجري حاليا في السودان المسلم الشقيق و تدعو جميع الأطراف الكف فوراً عن تدمير البلاد، ونشر الذعر بين السكان وإراقة الدماء من أجل سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف والحفاظ على سيادة ووحدة السودان”.

وأكدت وزارة الخارجية على ما جاء في اجتماع الجامعة العربية اليوم لحث الأطراف على وقف العمليات العسكرية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء الأزمة بشكل مرض للجميع.

وكان قد عقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة التطورات بدولة السودان، وذلك بناء على طلب مصر والسعودية.

وأعرب البيان الختامي للجامعة، عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة، متقدما بخالص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني بأكمله.

وطالب البيان الختامي بضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته.

وأكد البيان الختامي على أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد الهام.