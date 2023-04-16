الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لإرسال فريق لتقييم احتياجات ليبيا للوصول للانتخابات

لم تتوقف وتيرة الدعم الدولي لتنفيذ الانتخابات الليبية من التصاعد، حيث صار الوصول للانتخابات يمثل تحقيق طموح وهدف عدد من الجهات المحلية والدولية، في إطار مساع مشتركة للحفاظ على الأمن في الدول التي تزخر بالثروات الطبيعية كليبيا، ورغم استمرار الصراع والانقسام الداخلي لم تتوقف جهود رأب الصدع الدولية.

في طار دعم الانتخابات المرتقبة، أكد فريق إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة استعداده لإرسال فريق إلى ليبيا لتقييم الاحتياجات خلال الفترة القادمة لإدارة العملية الانتخابية.

وتؤكد الأمم المتحدة استعدادها لإرسال فريق لتقييم احتياجات ليبيا للعملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقائهم مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، حيث بحث الجانبان الأمور الفنية واللوجستية وسبل تأمين الانتخابات بالتعاون مع مفوضية الانتخابات والمؤسسات الليبية.

واستعرض الفريق الأممي تجارب مماثلة لدول أخرى يمكن الاستفادة منها لإنجاح العملية الانتخابية في البلاد والمزمع إقامتها قبل نهاية العام.

وشدد السني على أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم الانتخابات العامة في ليبيا.

وأكد على أهمية أن يبدأ الدعم في الوقت الحالي بالتوازي مع الجهود المبذولة لاستكمال القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

وأشار إلى أهمية دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والحكومة والمؤسسات الوطنية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنسيق المشترك مع المنظمات الاقليمية والدولية. ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بالملف الليبي غدا الثامن عشر من أبريل/نيسان الجاري.

ويأتي ذلك فيما أبدى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، استعداده لدعم لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6.