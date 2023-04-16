مجلس النواب يوجه رسالة صارمة للأجانب المقيمين في ليبيا

دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، الأحد، إلى “تشديد القوانين ذات العلاقة بالدعوة لديانة أخرى، الأمر الذي يرفضه العرف الاجتماعي في ليبيا”.

وأشادت اللجنة، في بيان لها، بـ”المجهودات التي يبذلها عناصر الأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السلبية المختلفة” وذلك في إشارة إلى “حادث القبض على شبكة من الأجانب والليبيين تقوم بنشاط تبشيري بشكل سري في ليبيا”.

وأضافت اللجنة أن “المتهم الرئيسي وهو مواطن أمريكي تجاوز اختصاصه وقام باستغلال وظيفته كمعلم باستدراج صغار السن لنشر معتقداته دون علم ذويهم وهي أمور خارجة عن نطاق تعاقده ووجوده في ليبيا”.

وطالبت اللجنة بـ”عرض المتهمين في أقرب وقت على الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات معهم”، مشددة على أنه “من واجب البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج تنبيه جميع الوافدين إلى ليبيا لأغراض مختلفة بأن الدعوى لأديان أخرى غير مسموح بها”.