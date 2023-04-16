مسلسل شط الحرية الأكثر مشاهدة في ليبيا

ليبيا المستقبل: تعيش ليبيا منذ أعوام على وقع الحرب والتوتر الأمني ما جعل الدراما والأعمال الفنية تتراجع لكن في الموسم الحالي نجح مسلسل “شط الحرية” للمخرج أحمد تمساح في مصالحة بين الجمهور والدراما وحقق العمل أكبر نسب مشاهدة وتصدر قائمة الأعمال “الأعلى مشاهدة”.

ويرجع السبب في تربّع “شط الحرية” على عرش المشاهدات في ليبيا، إلى قصته التي تحاكي الواقع الليبي من مشكلات في إطار درامي مشوق وهادف، حيث أكد مخرج العمل أن نجاح المسلسل لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة طبيعية لعمل أعوام، كما إن العمل يطرح العديد من المشاكل التي يعيشها المواطن الليبي.

وقال تمساح إن “المسلسل يتحدث عن الواقع الليبي، رغم أن مشاهده تدور بشكل تراثي وأثري إلا أنه يناقش جميع المشكلات الاجتماعية والأمنية التي يعانيها المواطن الليبي منذ سنوات، وتتغير الأحداث بحسب الحكاية التي تركز عليها الحلقة، ويناقش مشكلات الزواج والطلاق والارتباط، كما يتحدث عن مشكلات المصارف وأزمات توفر السيولة، ومشكلات الأمن وويلات الحرب وآثارها وغيرها من القصص مثل غلاء الأسعار، في الوقت نفسه يقدم دراما تشويقية تجذب المشاهدين”.