السايح: سيتم إلغاء كل العمليات الانتخابية حال تعذر إجراء عملية انتخاب الرئيس

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ان الخبرة التي اكتسبتها كوادر المفوضية خلال العشر سنوات الماضية جعلت جاهزيتها على مستوى متابع لمتغيرات العملية السياسية ذات العلاقة بمسار الانتخابات، فأي تطور على الصعيد السياسي من المؤكد انعكاسه على ملامح العملية الانتخابية محل اتفاق الأطراف السياسية.

وأشار السايح في تصريحات صحفية الى ان التعديل (13) تضمن ثلاث عمليات انتخابية تتمثل في انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس الأمة بغرفتيه (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، وسوف تنفذ العمليات الثلاث بشكل متزامن.

وأوضح أن العمليات الانتخابية الثلاث سوف تُنفذ بنظام الجولتين، أي أن شرط الفوز بأي من مقاعد تلك العمليات يجب أن يحقق (50% + 1) من أصوات الناخبين يوم الاقتراع، وإن لم يتحقق يُصار إلى الجولة الثانية، لافتا الى ان “نظام الانتخاب هو (النظام الفردي) في العمليات الثلاث، وقد يتبنى هذا النظام نوعين من الترشح الأول (للمستقلين) والثاني (للأحزاب)، وهذا يتوقف على خيارات لجنة 6 + 6 المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية”.

وأكد السايح أنه يجب أن تُجرى الانتخابات خلال 240 يوماً من دخول القوانين حيز التنفيذ، أي أن المدة الزمنية لتنفيذ الانتخابات الثلاث تحسب ابتداء من تاريخ استلام المفوضية للقوانين الانتخابية.