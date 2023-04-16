القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً.

وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية».

ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».

وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مدينة إسطنبول التركية، آخر التطورات السياسية المحلية والدولية، وبحثا أيضاً «سبل إنجاح العملية الانتخابية الليبية، والتوافق حول القوانين والتشريعات المنظمة لها».

وكان لافتاً إعلان المشري، أن أوغلو تطرق خلال اجتماعهما، إلى لقائه مع وزير الخارجية المصري، وما وصفه بالتقارب التركي – المصري، حول «الرؤية لحل الأزمة السياسية الليبية».

في شأن آخر، طالب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، وزراء حكومته والوكلاء والمؤسسات الحكومية التابعة لهم بعقد اجتماعات دورية شهرية «لتحسين الأداء وجودة العمل».

وكانت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» أعلنت السبت، أنها تتابع ما وصفته بـ«الأحداث المؤسفة التي تعيشها العاصمة السودانية (الخرطوم)، بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة داخلها»، وناشدت في بيان لها، «الأطراف السودانية اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين، ونبذ النزاع، والعودة للحوار دفاعاً عن السودان وتغليباً لمصالح الشعب السوداني وتجنيبه خطر الموت والدمار».

كما دعت وزارة الخارجية، الجالية الليبية في السودان إلى «توخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات مؤسسات الحماية والإغاثة» بخصوص التعامل مع تداعيات الاشتباكات المسلحة، وحثتها على التواصل مع السفارة في الخرطوم، مشيرة إلى تشكيل فريق متابعة يتولى متابعة الأوضاع ومهمة تنسيق جهود متابعة وحماية الليبيين في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور داخل العاصمة السودانية.

وكشفت مصادر في «الجيش الوطني»، النقاب عن تحركات عسكرية للجيش؛ لتأمين الحدود مع السودان في ضوء التطورات التي يشهدها. وقالت إنه تم تعزيز قوات «الجيش الوطني» الموجودة بالقرب من الحدود المشتركة، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.