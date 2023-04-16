الخارجية الليبية: ندعو الأطراف السودانية كافة للكف عن تدمير البلاد وإراقة الدماء

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عن قلقها لما يجري حاليا في السودان، داعية جميع الأطراف للكف فوراً عما وصفته بتدمير البلاد، ونشر الذعر بين السكان وإراقة الدماء، من أجل سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف والحفاظ على سيادة ووحدة السودان.

وزارة الخارجية وعبر بيان لها، أكدت على ما جاء في اجتماع الجامعة العربية الأحد، لحث الأطراف على وقف العمليات العسكرية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء الأزمة بشكل مرضٍ للجميع.