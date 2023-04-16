المركز الليبي للاستشعار يوضح تفاصيل كسوف الشمس الكلي يوم الخميس القادم

اكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ان الكرة الأرضية ستشهد أول كسوف للشمس خلال هذه السنة 2023 الذي سيحدث يوم الخميس 20 أبريل.

وبحسب بيان صادر عن المركز فإن الكسوف من نوع نادر يسمى (الهجين/المختلط) ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1444 هجري ، ويستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات و25 دقيقة تقريبا.

ووفقا للبيان سيكون هذا الكسوف مشاهداً في شبه جزيرة نورث ويست كيب وجزيرة بارو في غرب أستراليا ، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية ، وكذلك جزيرة دامار وأجزاء من مقاطعة بابوا في إندونيسيا.

وأشار المركز إلى إن الكسوف الهجين هو ما بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي إذا شوهد هذا الكسوف كامل في نقطة ما وحلقي في أخرى فيعتبر هجين، أي خليط نوعين.