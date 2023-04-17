ضبط نحو 200 سيارة مخالفة في طرابلس

الوطن| رصد

ضبطت شرطة مرور أبوسليم في العاصمة طرابلس قرابة 200 سيارة بدون رخصة قيادة ولوحات معدنية.

جاء ذلك ضمن الحملة التي نفذتها شرطة مرور أبوسليم في العاصمة طرابلس على المخالفين.

وقالت المديرية في بيان اليوم الأحد، إن بعض السيارات المضبوطة غير مكتملة الإجراءات القانونية.

وأوضحت المديرية أن دوريات شرطة المرور في العاصمة ضبطت ثلاث سيارات تحمل لوحات معدنية مزورة من خلال منظومة البلاغات؛ الأولى عبر دوريات مرور طرابلس؛ إذ ضبطت سيارة هونداي تحمل لوحات معدنية تخص سيارة جيب.

أما قسم مرور حي الأندلس ضبط سيارة نوع هونداي توسان جمرك تحمل لوحات معدنية مزورة؛ في حين ضبط قسم مرور أبوسليم سيارة كيا تحمل لوحات معدنية مزورة تخص سيارة شيفروليه.