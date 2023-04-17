دولة تعلن رسميا أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر

رسميًا الجمعة 21 أبريل الجاري هو أول أيام عيد الفطر في فرنسا حيث أعلن مسجد باريس الكبير، في بيان، أن عيد الفطر المبارك في فرنسا يكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

وقال مسجد باريس، “بعد دراسة الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وأرصاد القمر، قررت اللجنة الدينية للمسجد خلال خلال اجتماعها مع عدد من الاتحادات الإسلامية في فرنسا أن يوم الخميس 20 أبريل هو المتمم لشهر رمضان المعظم”.

وأضاف “أن الجمعة 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك”.

وستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس القادم 20 إبريل/نيسان 2023م.