بيان مفاجئ من مركز الفلك الدولي : “العيد ليس يوم السبت وهذه حقيقة الأمر”

نشر مركز الفلك الدولي بيانا مفاجئا قال فيه إن بعض بعض وسائل الإعلام نشرت خبرا مجتزءا منسوبا لمركز الفلك الدولي يفيد إعلانه بأن عيد الفطر سيكون يوم السبت.

وأضاف ” ننوه إلى أن مركز الفلك الدولي ليس جهة إعلان، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية”.

ولفت إلى أن ” المقال الأصلي قد احتوى على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم، وبناء عليها يمكن تحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية”.

وأنهى بيانه بالقول “علما بأن المعايير المعتمدة لبدء الشهر في العالم الإسلامي متعددة، وقد تعتمد رؤية الهلال من أماكن غير محلية”.

وستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس القادم 20 إبريل/نيسان 2023م.

وكان “محمد شوكت عودة”، مدير مركز الفلك الدولي أكد أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداء من ليبيا، مشيراً إلى أن الرؤية تكون صعبة وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية.

ولفت إلى أن، اجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقع أن يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر الظروف سالفة الذكر.

واعتبر أن الأصل باعتماد رؤية الهلال شرطا لبدء الشهر أن يكون عيد الفطر يوم السبت 22 إبريل.