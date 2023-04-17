القطراني يشارك في حضور اختتام دوري شهداء الكرامة بمدينة الابيار

الوطن|رصد

انطلاقا من حرصه على متابعة الأنشطة الرياضية ودعمه المتواصل لها حتى تتمكن من أداء رسالتها في تنمية قدرات المواهب وترسيخ ثقافة التقارب بين أبناء الشعب الليبي في كل مدن البلاد ، وتاكيدا منه على تسخير كل الجهود للنهوض بهذه الأنشطة وضمان استمرارها ونجاحها،

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني الأحد في حضور المباراة النهائية بين فريق مدينة الابيار وفريق مدينة المرج ضمن ختام فعاليات دوري شهداء الكرامة الابيار النسخة الثامنة الذي يرعاه لواء طارق بن زياد المعزز في مدينة الابيار.

وحضر المبارة عضوي مجلس النواب بدر النحيب وعيسى العريبي، وعميد بلدية الابيار محمد ربيش القطراني، ومدير أمن الابيار اللواء إدريس السعيطي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي بالمدينة عقيد خالد محيسين، بالإضافة إلى عدد من المتابعين للأنشطة الرياضية وجمهور الدوري.

وفي ختام الدوري قامت اللجنة المشرفة على الدوري بتكريم نائب رئيس مجلس الوزراء بدرع العطاء تقديرًا لجهوده في دعم الانشطة الرياضية، كما منحت اللجنة دوع العطاء لكل من السادة عضوي مجلس النواب وعميد بلدية الابيار.

من جهته، قام القطراني في ختام المباراة النهائية التي انتهت بفوز فريق مدينة المرج بهدف على فريق مدينة الابيار بتقديم شهادات تقدير باسم الحكومة الليبية لأعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم الدوري عرفانا بجهودهم التي تكللت بنجاح الدوري والذي حظي بقبول كبير لدى جماهير الرياضة.