وزير الداخلية الليبي يستعرض الأوضاع الأمنية داخل مدينة سرت

ناقش وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، الأحد، مع مدير أمن سرت اللواء مختار أبوسبيحة، الأوضاع الأمنية داخل المدينة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الطرابلس في مقر وزارة الداخلية، لمتابعة الأوضاع داخل مدينة سرت وسير العملية الأمنية بها، والجهود التي تقوم بها مديرية الأمن.

وبحسب بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك، استمع الطرابلسي لشروح وافية من مدير الأمن حول سير العمل بالمديرية، والمشاكل التي تواجهها لوضع الحلول لها، بما يساهم في نجاح العمل، وتقديم الخدمات وأداء الواجبات التي كلفت بها المديرية على أكمل وجه.