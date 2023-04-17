طرابلس.. تفاصيل مثيرة في القاء القبض على مجرم مطلوب بقضية قـتـل

أعلن مكتب البحث الجنائي طرابلس القاء القبض على مجرم مطلوب في واقعة قتـل شخص حصلت بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، فقد تمكن أعضاء أعضاء المكتب من ضبط شخص قام باستدراج المجني عليه ووضع كمين له من خلال جلبه لشخص أخر قام بقتله مقابل مبلغ من المال وقدره 250.000 الف دينار ليبي.

ووفقا للبيان تم ضبط مجموعة من الاسلحة النارية خلال ضبط المتهم كانت بحوزته ؛ واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل إلى المركز المختص ؛ ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط باقي المتهمين.