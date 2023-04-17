برلماني تركي: يمكن لأنقرة والقاهرة تغيير الواقع الليبي

أشار النائب السابق في البرلمان التركي “رسول طوسون” إلى أن التقارب بين مصر وتركيا سيعود بالنفع على المنطقة بأكملها، مضيفا أنه في حال اتفقت الدولتان لن تبقى مشكلة فى المنطقة بلا حلول لانهما يتمتعان بالقوة السياسية والاقتصادية والعسكرية..

وأوضح طوسون في تصريحات صحفية، أن الطرفان اتفقا على جوانب عديدة في الملف الليبي وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة..

وأضاف “يمكن لأنقرة والقاهرة تغيير الواقع الليبي وممارسة الضغط على الأطراف الداخلية إذا تمكنا من إبعاد الأطراف الخارجية التي تهدف إلى إفساد العلاقات بين مصر وتركيا.”

وفي السياق، أكد عضو مجلس النواب المصري “أسامة الهواري” أن القاهرة حريصة على عودة الاستقرار ليبيا، وأن تعود إلى طبيعتها اقتصاديا وتنموياً.

وأشار الهواري في تصريح صحفي إلى أن الملف الليبي على رأس ملفات المصالحة بين مصر وتركيا وتم فتح الملف الليبي مباشرة بين وزيري خارجية البلدين.

وقال النائب المصري إن القاهرة وأنقرة ستعملان على إنهاء حالة الانقسام في ليبيا لتكون دولة قوية في شتى المجالات، مشيرا إلى أن الصراع في منطقة حوض البحر المتوسط سيتقلص وستحدث تفاهمات كبيرة بين البلدين.