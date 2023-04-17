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الكبير يستلم نتائج أعمال الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

تسلم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير صباح يوم الأحد، نتائج أعمال الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية بعد أن أنهىالفريق اجتماعاته مع بنوك Jb morgan وCiti Bank  وBank of New Your و Clear  stream و Euroclear bank.

وجاء عمل الفريق في اطار التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية المختلفة بين مصرف ليبيا المركزي والبنوك العالمية.

وتضمنت إحاطة الفريق مستجدات الأسواق المالية الدولية وأطر التعاون والتنسيق في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب.

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الوطن الليبية

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