مصرف ليبيا المركزي: الكبير اطلع على أطر التعاون مع البنوك العالمية لمكافحة غسل الأمول

عقد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لقاء مع الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية.

وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيان أن الفريق سلم الكبير نتائج أعماله، في إطار التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية المختلفة بين مصرف ليبيا المركزي والبنوك العالمية.

وأوضح البيان أن الفريق أنهى اجتماعاته مع بنوك جي بي مورجان وسيتي بنك وبنك أوف نيويورك وكلير استريم ويورو كلير بنك.

وأشار البيان إلى أن إحاطة الفريق تضمنت مستجدات الأسواق المالية الدولية وأطر التعاون والتنسيق في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.