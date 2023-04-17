بوراص: أنقرة والقاهرة قاصرتان عن تحليل طبيعة الصراع بين الليبيين

الوطن| رصد

قالت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، إن الأوضاع الداخلية الليبية المنُقسمة حاليًا لم نشهد لها مثيلاً منذ قيام الصراع السياسي والأهلي بعد الثورة.

وأضافت في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، أن أنقرة والقاهرة قاصرتان عن تحليل طبيعة الصراع وأبعاده بين الليبيين، وما هي احتياجات الاستقرار على الأراضي الليبية.

وتابعت قولها إن ما تقوم به الدولتان هو تنافس واضح بينهما وبين الدول التي تدفع بمسار المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي للحل.

وأضافت أن تفاهمات القاهرة وأنقرة مجرد تحركات لتهدئة مؤقتة، ثم تكوير الصراع ودحرجته لمرحلة أخرى.

وأوضحت أن هناك دول تتعامل مع المكونات السياسية والعسكرية الليبية على أنها مكونات قاصرة ويجب رعايتها.