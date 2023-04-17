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الشعاب: توافق لجنة “6+6” سيُعزز نجاح العملية الانتخابية المقبلة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب أن التوافق الحاصل باللجنة المشتركة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية سيُعزز من فرص نجاح العملية الانتخابية المقبلة.

وقال الشعاب في تصريح صحفي إن المفوضية ستكون على تواصل مستمر مع اللجنة المشتركة (6+6) لدعمها فنيا؛ وتفاديا لوقوع أخطاء فنية في القوانين الانتخابية كما حدث في القوانين السابقة.

وأشار الشعاب إلى أن الجلسات التشاورية بين المفوضية واللجنة المشتركة ستستمر بعد عيد الفطر المبارك؛ مضيفا: التمسنا رغبة من اللجنة المشتركة في ذلك.

وتابع عضو مفوضية الانتخابات: لن نمضي في قوانين انتخابية ضعيفة كما كان في السابق؛ عن طريق دراسة كل الملاحظات والمقترحات والتحديات وكيفية علاجها فنيا مع اللجنة المشتركة لتخرج قوانين قوية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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