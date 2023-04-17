مباحث مرور طرابلس يضبط سيارة مطلوبة في واقعة قـتـل فتاة في الزاوية

تمكنت تحريات مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط المركبة استخدمت في واقعة قتل فتاة بمنطقة ابوصرة بالزاوية حيث تم ضبطها بمدينة طرابلس بالطريق الدائري الثالث.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن المركبة التي استخدمت نوع هونداي النترا اللون أحمر مبلغ عنها مطلوبة في قضية قتل بمركز شرطة ابوصرة بمديرية امن الزاوية وتم التعميم عليها موجب البرقية الصادرة عن غرفة العمليات الرئيسية رقم (1039) بتاريخ 19-12-2022.

ووفقا للبيان اتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وتم تسليم المركبة والسائق إلى مركز الشرطة المختص.