قسم القسطرة القلبية بمركز طبرق يستأنف العمل بواقع 9 عمليات في الأسبوع الأخير

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استأنف قسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي اجراء عمليات القسطرة بعد صيانة الجهاز الخاص بالقسطرة وتوفير مواد التشغيل اللازمة لإجراء العمليات، وذلك عملاً باستراتيجية الوزارة الرامية بتوفير التجهيزات الطبية والتشخيصية بالمراكز الصحية والمستشفيات وتحسين جودة الخدمات التمريضية لتحسين جودة الخدمات المخبرية؛ سعيًا لتقديم خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة.

وأجرى المركز خلال الأسبوع الماضي عدد 9 عمليات قسطرة ما بين تشخيصية وتركيب دعامات لحالات تطلبت تركيب أكثر من دعامة تحت إشراف فريق طبي ليبي ذو كفاءة.

الجدير بالذكر، أن المركز قد أجرى خلال الخمسة أشهر الماضية عدد 428 قسطرة قلبية ما بين تشخيصية وتركيب دعامات وعلاج دوائي ونفخ بالبالون.