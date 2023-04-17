طقس مستقر بأغلب المناطق.. ومثير للغبار في الجنوب

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يميل الطقس للاستقرار في أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (20-24)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (18- 23)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: غائمة جزئياً وتكون صافية على غدامس.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (27- 33)مْ، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد على غدامس والحمادة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الكفرة وتثير الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (34-39)مْ.