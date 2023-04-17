طقس مستقر بأغلب المناطق.. ومثير للغبار في الجنوب

الوطن| رصد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يميل الطقس للاستقرار في أغلب مناطق ليبيا.
راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (20-24)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (18- 23)مْ.
الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: غائمة جزئياً وتكون صافية على غدامس.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (27- 33)مْ، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد على غدامس والحمادة.
الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الكفرة وتثير الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (34-39)مْ.
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