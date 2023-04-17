الطرابلسي: ستكون هناك اعادة هيكلة لمديريات الأمن بوزارة الداخلية حسب الرقعة الجغرافية

ليبيا – أثنى وزير داخلية الدبيبة “عماد الطرابلسي” على الجهود التي تقوم بها مكونات وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن، وذلك لما هو ملحوظ من تحسن أمني منذ إطلاق خطة عمل وزارة الداخلية.

الطرابلسي قال خلال مأدبة الافطار التي أقيمت أمس الأحد: إن الوزارة ستواصل دعمهم لكل مديريات الأمن على مستوى ليبيا أسوةً بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها.

وأكد على أن وزارة الداخلية يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة من أجل النهوض بالبلاد وبناء دولة الأمر الذي يتطلب تكاثف الجهود والابتعاد عن أي تجاذبات فمسؤولية الوزارة الأولى هي حفظ أمن الوطن والمواطن.

وأشار إلى أنه ستكون هناك اعادة هيكلة لمديريات الأمن حسب الرقعة الجغرافية والقوة البشرية، وهي خطوة مهمة من أجل تقوية المؤسسة الأمنية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

ونوّه إلى أنه في إطار مكافحة التهريب عبر الحدود والمنافذ، الوزارة سوف تبسط سيطرتها على كافة منافذ الدولة ابتداءً بالقاطع الغربي والشمال الغربي من خلال أجهزتها الأمنية المختصة.