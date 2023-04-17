ليبيا تسابق الزمن لتجنب أزمة كهرباء في الصيف

الوطن| رصد

بالتزامن مع اتقراب حلول فصل الصيف والذي يشهد في كل عام أزمة كهرباء وطرح أحمال، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المتورطين في سرقة أسلاك الشبكة الكهربائية.

وفي منتصف مارس، أعلنت مديرية أمن بنغازي تمكنها من الإطاحة بتشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية، وأشارت إلى أن سيارة العصابة مسجلة ضدها أكثر من عشرة محاضر سرقة أسلاك كهربائية، وأن من بين أفراد العصابة أشخاص من جنسيات أجنبية، وتسبب تعديهم على الشبكات في حرمان ثلاثة أحياء في بنغازي من الكهرباء.

كما أعلنت جهات أمنية ضبط ثلاثة أشخاص متلبسين بسرقة خط كهرباء في منطقة سلطان، القريبة من سرت، بعد تلقي أفراد شرطة الكهرباء بلاغات من مواطنين. وفي حادثة مشابهة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مطلع مارس، ضبط شخص متلبساً بسرقة أسلاك من داخل محطة كهرباء فرعية في جنوب طرابلس، وكانت بحوزته معدات لقطع الأسلاك، ما تسبب في إتلاف محتويات المحطة، وحدوث أضرار مادية.

وشكلت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، في نهاية فبرايرالماضي، لجنة أمنية مشتركة لمكافحة “ظاهرة التعدي على الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للشبكة الكهربائية”، مشددة على ضرورة مشاركة الأجهزة الأمنية في مكافحة تلك الجريمة بجدية، والبحث عن حلول رادعة لها.