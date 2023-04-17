الأطرش: أحرار الثورة جاهزون لانتزاع حقوقهم

زعم سامي الأطرش، رئيس ما يعرف بـ«المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير»، أن الثورة ستبقى حية، مشيرا إلى أن من أسماهم بـ«أحرارها»، جاهزون لانتزاع حقوقهم، وفقا لوصفه.

وقال الأطرش في منشور له عبر «فيسبوك»: “بعد أن فشلت خطتكم (أ)، ها أنتم تحاولون تطبيق (ب) وهي المؤامرة عبر خارطة تشريعية تنفيذية قضائية”، على حد قوله.

وأضاف “لكنكم لن تفلحوا، فالثورة مازالت وستبقى حية وثوارها جاهزون لانتزاع حقوقهم وتصحيح مسار ثورتهم نحو الدولة التي حلم بها أبناء هذا الشعب، وأحرارها هم من سينتزعون الحقوق بإذن الله”، بحسب وصفه.