المشري يطالب لجنة إعداد القوانين بسرعة إنجاز تشريعات الانتخابات

عقد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يوم أمس الأحد، بالعاصمة طرابلس، اجتماعا مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة لمجلس الدولة.

وبين المجلس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المشري، استمع خلال الاجتماع إلى وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، وإلى المشاكل العراقيل التي تواجه عملها.

وشدد المشري، على سرعة إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال، وعقد العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، وضرورة الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.

يشار إلى أن مجلس الدولة اتفق مع مجلس النواب على تكليف لجنة 6+6 المشتركة بين المجلسين، لبحث تعديل وصياغة القوانين الانتخابية، تنفيذا للتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.