التقاز: استعداد المؤسسة العسكرية لحماية الانتخابات أمر جيد بشرط عدم التدخل في نتائجها

ليبيا – قال رئيس التجمع الليبي للأحزاب الليبية عبد الله التقاز إن استعداد المؤسسة العسكرية لحماية الانتخابات أمر جيد بشرط عدم التدخل في نتائجها.

التقاز وصف في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان لقاء الفريق محمد الحداد والفريق عبدالرازق الناظوري وإعلان استعدادهما لتأمين الانتخابات، بالتقدم الإيجابي في المسار العسكري.

وأضاف أن ذلك اللقاء هو رسالة لمجلس النواب ولمجلس الدولة لاستكمال مشاورتهما بشأن إعداد القاعدة الدستورية، وتفاهمات المرحلة السياسية المقبلة.

وأشار إلى أن التقارب المصري التركي مهم الآن في الملف الليبي كون الدولتين من أهم الدول الإقليمية المتداخلة في الشأن الليبي، لكن يجب أن تتجه القاهرة وأنقرة بشكل فعلي لتوحيد رؤاهما حول سبل الحل للأزمة الليبية.

وأكد في الختام أن هذه الخطوة ستسهم في تعجيل الحل الليبي، باعتبار أن الأطراف السياسية الرئيسة في ليبيا منقسمة في ولائها بين الدولتين، وموقف هاتين الدولتين يؤثر بشكل كبير على المواقف السياسية لهذه الأطراف.