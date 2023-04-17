البوسيفي يدعو لإغلاق الحدود مع السودان وتشديد الرقابة

الوطن| رصد

علق رئيس هيئة التنظيم والإدارة العسكرية بالجنوب العميد عبد السلام البوسيفي، على الاشتباكات الجارية في السودان، مؤكدًا أنه سيكون لها تأثير في الوضع في ليبيا ما لم تُتخذ خطوات سريعة وجادة لتجنب تداعياتها

ووجه العميد البوسيفي نداء إلى رئاسة الأركان شرقا وغربا لسرعة تفادي الموقف الآن، وإغلاق الحدود وتكليف قوات عسكرية ضاربة بحمايتها ومنع أي تسلل، ووضع طائرات للاستطلاع بمطار الكفرة.

وقال البوسيفي في تصريح رصده موقع “الوطن”، “أعتقد أنها ستكون حربا طويلة الأمد، وعلينا تطبيق ما قامت به بتشاد بإغلاق حدودها منذ بدء الاشتباكات في السودان”.

وأشار البوسيفي إلى أن الجنوب الشرقي سيكون الأكثر تأثرا إذا امتدت الاشتباكات إلى ليبيا.