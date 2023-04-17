الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 18 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت أن تميل الأجواء للاستقرار على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة في جميع المناطق بين 18 و39 درجة مئوية.

وفي منطقة رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و23 درجة مئوية.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة) السماء غائمة جزئيا وتكون صافية على غدامس والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد على غدامس والحمادة.

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وأخيراً في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط غدا على الكفرة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتراوح درجات الحرارة بين 34 و39 درجة مئوية.