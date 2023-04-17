طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع نشاط نسبي للرياح على الشمال الشرقي

أخبار ليبيا 24

يميل الطقس للاستقرار، اليوم الإثنين ويوم الغد، على أغلب مناطق ليبيا، بينما تنشط الرياح نسبيًا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي، حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 18 و23 مئوية على مناطق الشمال، وتسجل على معظم مناطق الجنوب ما بين 30 و37 مئوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن الحرارة تسجل ارتفاعًا تدريجيًا بداية من يوم الغد على المناطق الغربية خاصة الشمال الغربي وغدامس والحمادة.

وقال إن من المتوقع تراجع لدرجات الحرارة، يوم الجمعة، على الساحل الغربي بينما ترتفع على الشمال الشرقي.