خارجية البرلمان تطالب الأجانب المقيمين باحترام ثوابت المجتمع الليبي

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، بيانا طالبت فيه الأجانب المقيمين على الأراضي الليبية بضرورة احترام ثوابت المجتمع الليبي، وأشادت فيه بالمجهودات التي يبذلها عناصر الأجهزة الأمنية.

وأشادت اللجنة بالمجهودات التي يبذلها عناصر الأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السلبية المختلفة وذلك بالإشارة إلى حادث القبض على شبكة من الأجانب والليبيين تقوم بنشاط تبشيري بشكل سري، مؤكدة أن الدعوة لديانة أخرى يرفضها العرف الاجتماعي في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن المتهم الرئيسي في “قضية التبشير” وهو مواطن أميركي تجاوز اختصاصه وقام باستغلال وظيفته كمعلم باستدراج صغار السن لنشر معتقداته ودون علم ذويهم، وهذه أمور خارجة عن نطاق تعاقده ووجوده في ليبيا، كما أنها أفعال مرفوضة ويجب منع تكرارها.

وطالبت اللجنة بعرض المتهمين في أقرب وقت على الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات معهم، مضيفة أن من واجب البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج تنبيه جميع الوافدين إلى ليبيا لأغراض مختلفة بأن الدعوى لأديان أخرى غير مسموح بها.