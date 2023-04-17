ليبيا.. الصديق الكبير يتلقى تقريرا عن مستجدات الأسواق المالية الدولية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعا مع الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية، بعد أن أنهى اجتماعاته مع عدد من المصارف، حيث تسلم تقريرا حول مستجدات الأسواق المالية الدولية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف عبر صفحته على “فيسبوك”، إن إحاطة الفريق تضمنت أطر التعاون والتنسيق في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن الاجتماعات شملت بنوك: «JP Morgan» و«Citi Bank» و«Bank of New Yourk» و«Clear stream» و«Euroclear bank».

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية المختلفة بين مصرف ليبيا المركزي والبنوك العالمية.