عقيل: أساس الأزمة الليبية يأتي من أعضاء مجلس الأمن

قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والكاتب السياسي عز الدين عقيل في تصريحات صحفية، إن هناك أطرافًا دولية أخرى مؤثرة بقوة، ولها القول الفصل في الموضوع الليبي، منها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا.

أضاف عقيل: “صحيح، ربما سيقل الصدام التركي المصري في ليبيا الآن، ولكن هذا جانب شكلي، فأساس الأزمة الليبية يأتي من أعضاء مجلس الأمن المختلفين حول آلية الانتقال السياسي في البلد.”.

وتابع أن أعضاء مجلس الأمن غير متفقين إزاء طريقة حل الملف، إذ تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا إلى خروج القوات الأجنبية أولا، وهو ما ترفضه روسيا، التي تستغل ورقة الوجود العسكري في ليبيا لحل مشاكل سياسية أخرى في مناطق من العالم، وفق قوله.