عبدالمجيد: الأوضاع في السودان قد تُفشل إخراج المرتزقة من ليبيا

الوطن| رصد

قال رئيس الكونجرس التباوي، عيسى عبدالمجيد، إن تطور الأوضاع في السودان سيؤثر على الأمن القومي في الجنوب الليبي، خاصة لو انتصرت قوات حميدتي.

وأضاف في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، أن هذه التطورات قد تُفشل مشروع المجتمع الدولي بخصوص إخراج المرتزقة الأفارقة من ليبيا، لذا لا بد من تدخل دولي لإنهاء الأزمة السودانية.

وأشار إلى أنه إذا سيطرت قوات حميدتي على المشهد السياسي فسيؤدي ذلك إلى دعم قوات الفاغنر وتقويتها للسيطرة على المنطقة.

وبين عبدالمجيد، أن بعض القوات التابعة لحميدتي موجودة بالفعل في ليبيا دعما لأحد أطراف الصراع الليبي.

وقال إنه يمكن أن تكون هذه القوات نواةً لقوات التدخل السريع لاتخاذ الجنوب الليبي مقرا لشن هجوم على قوات الجيش السوداني.

وناشد عبدالمجيد، الحكومات الليبية تشكيل غرفة عمليات عسكرية طارئة لمتابعة تطور الأوضاع في السودان وتأمين الحدود حتى لا تدخل هذه القوات للجنوب الليبي.

وقال إنه يمكن للجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن تتولى مهام غرفة العمليات الخاصة بتطور الأوضاع وتشكيل قوة لغلق الحدود كون هذه إحدى مهامها.