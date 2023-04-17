وزارة العمل الليبية: عمال “سوق الأحد” الوافدون لا يحملون أوراق قانونية

سجلت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، مخالفات بالجملة، خلال حملة تفتيشية على سوق الخضروات والفواكه في بلدية قصر بن غشير المعروف بـ”سوق الأحد”.

وأبرز المخالفات، بحسب بيان الوزارة على صفحتها في فيسبوك، أن جميع العمال الوافدين في السوق يعملون من دون إجراءات قانونية أو شهادات صحية.

ونبه فريق التفتيش على جميع العمال ضرورة مراجعة مكتب العمل في البلدية لتسوية أوضاعهم القانونية، وأعطاهم مهلة أخيرة.

وأكد فريق التفتيش ضرورة المتابعة اليومية من قبل أعضاء الحرس البلدي ووزارة الداخلية للعمال من أجل التأكد من تسوية أوضاعهم.

وطالب فريق التفتيش من مشرف السوق مخاطبة مكتب العمل بشأن تنسيب باحثين عن العمل، للعمل بمحلات السوق بدلا من العمالة الوافدة غير المستوفاة للإجراءات القانونية.