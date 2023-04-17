الوافي: قانون الانتخابات جاهز منذ «المؤتمر الوطني» المهم إضافة القائمة الحزبية

قال الشريف الوافي، المرشح الرئاسي، إن قانون الانتخابات جاهز منذ انتخابات المؤتمر الوطني ومقترح فبراير، وقانون رقم 1 من مجلس النواب، المهم اضافة نظام القائمة الحزبية، وليس أي قائمة كما حصل أيام انتخابات المؤتمر الوطني بحيث يقوم عشر أشخاص بتكليف قائمة وهذه جاءت للمؤتمر بمشاكل.

أضاف الوافي في تدوينة بفيسبوك: «الحزب يملك المقعد وليس المترشح وهذه ثمرة تعني عدم انفراد المترشح بارائه، ومن وقع علي التعهد في انتخابات الحوار السياسي تونس جنيف لايحق له الترشح، ومزدوج الجنسية يتنازل عنها قبل الترشح ويوثق تنازله لدي وزارة العدل والخارجية وعليهم المتابعة ويحق له الدخول في المنافسة ولا ينتظر الرد».

وتابع: «الرتب العسكرية القيادية يستقيل قبل الترشح، والمناصب القيادية كمجلس رئاسة النواب والدوله والرئاسي ورؤساء الحكومتين يستقيلوا قبل الترشح، وإذا قام باتيلي بتشكيل لجنه رفيعة المستوي فلا يحق لهم الترشح للنواب أو الرئاسي، وهذا اجتهاد بسيط ودخول في العمق اذا تريدوا وطن لا داعي للمماطلة والبيروقراطية».