القبض على متهم استأجر قاتلًا مقابل ربيع مليون دينار لقتل ضحيته

أخبار ليبيا 24

ألقى مكتب البحث الجنائي طرابلس القبض على مطلوب في قضية قتل استأجر قاتلًا مقابل ربيع مليون دينار لقتل ضحيته في قضية قتل وقعت بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

وقالت وزارة الداخلية، الأحد، إن أعضاء مكتب البحث الجنائي تمكنوا من ضبط شخص قام باستدراج المجني عليه، ووضع كمين له من خلال جلبه لشخص آخر، حيث قام الأخير بقتله مقابل مبلغ قدره ربع مليون دينار ليبي.

وأضافت، أنّه تم ضبط مجموعة من الأسلحة النارية بحوزة المتهم، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى المركز المختص. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن البحث لازال جاريًا لضبط باقي المتهمين.