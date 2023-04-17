الأحوال الجوية وتوقعات درجات الحرارة اليوم الأثنين

أظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح في جميع المناطق بين 18 و39 درجة مئوية.

في المنطقة الغربية من رأس اجدير حتى سرت، وسهل الجفارة والجيل الغربي، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

المنطقة من الخليج، وسهل بنغازي حتى امساعد شرقا، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

مناطق الجفرة وسبها وغات، وغدامس والحمادة الحمراء، السماء غائمة جزئيا وتكون صافية على غدامس والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد على غدامس والحمادة.

أما مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط غدا على الكفرة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.