بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الاثنين 17 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 17 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يميل الطقس للاستقرار على اغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة, تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-24)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 23)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: غائمة جزئياً وتكون صافية على غدامس.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 33)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد على غدامس والحمادة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الكفرة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:37)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:33).