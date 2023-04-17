شركة الكهرباء: ماضون في ضمان استمرارية التغذية الكهربائية واستقرارها

ليبيا- أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار جهودها لمعالجة كافة الاختناقات في بعض المناطق نتيجة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.

بيان صحفي صدر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى قيام ملاكاتها بنقل شحنات محولات كهربائية مختلفة الأحجام وكوابل ووصلاتها ورؤوسها ولوحات خلايا مختلفة الأحجام إلى المنطقة الجنوبية والعاصمة طرابلس ومدن زليتن وبنغازي وغريان.

ووفقًا للبيان، ما زال العمل جاريًا على نقل باقي المواد والمعدات وحسب الاحتياجات للقضاء على كافة الاختناقات وضمان استمرارية التغذية الكهربائية واستقرارها.