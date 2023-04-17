“العمل”: العمال الوافدون في “سوق الأحد” بقصر بن غشير مخالفون

الوطن| رصد

أعلنت وزارة العمل والتأهيل في الحكومة منتهية الولاية، تسجيل مخالفات خلال حملة تفتيشية على سوق الخضروات والفواكه في بلدية قصر بن غشير المعروف بـ”سوق الأحد”، أبرزها أن جميع العمال الوافدين في السوق يعملون من دون إجراءات قانونية أو شهادات صحية.

ونبه فريق التفتيش على جميع العمال ضرورة مراجعة مكتب العمل في البلدية لتسوية أوضاعهم القانونية، وأعطاهم مهلة أخيرة.

وشدد فريق التفتيش خلال الجولة، على ضرورة المتابعة اليومية من قبل أعضاء الحرس البلدي ووزارة الداخلية للعمال من أجل التأكد من تسوية أوضاعهم.

وطالب فريق التفتيش من مشرف السوق مخاطبة مكتب العمل بشأن تنسيب باحثين عن العمل، للعمل بمحلات السوق بدلا من العمالة الوافدة غير المستوفاة للإجراءات القانونية.