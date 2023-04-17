ضبط سيارتين مطلوبتين أمنيًا في طرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكنت دوريات مرورية من ضبط سيارتين إحداهما مطلوبة لقسم مرور طرابلس منذ عام، وذلك بعد الاستفسار عنهما من منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد.

وفي التفاصيل، قالت مديرية أمن طرابلس إن دورية تابعة لقسم مرور طرابلس تمكنت من ضبط مركبة آلية وبالاستفسار عنها من منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد، تبيّن أنها مطلوبة لقسم مرور طرابلس، منذ عام، على خلفية حادث مروري، إذ لاذ سائقها حينها بالفرار.

وأضافت المديرية، أنّه اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية وتم إحالتها للقسم من حيث الاختصاص.

وقالت المديرية، إن دورية تابعة لمكتب شؤون المرور تمكنت من ضبط مركبة آلية نوع “تويوتا لاند كروزر” وبالاستفسار عنها من منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد تبين بأنها مطلوبة لمركز شرطة باب بن غشير.

وأضافت مديرية أمن طرابلس، أنّ شرطة المرور اتخذت بشأن السيارة الإجراءات القانونية اللازمة.