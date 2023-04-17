زيننغا يبحث مع البناني دور الأحزاب السياسية في خلق بيئة مواتية للانتخابات

بحث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا زيننغا مع رئيس حزب العدالة والبناء في ليبيا، عماد البناني الدور المهم للأحزاب السياسية في خلق بيئة مواتية للانتخابات.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن رئيس حزب العدالة والبناء استعرض وجهة نظر حزبه حول التحديات في المسار الانتخابي التي تحتاج إلى معالجة، وتقدم باقتراحات لتحقيق إطار قابل للتطبيق للانتخابات.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن اللقاء يأتي في إطار المشاورات بشأن مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد اللهِ باتيلي بشأن الانتخابات.