الكبير يتسلم نتائج أعمال الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية

تسلم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير نتائج أعمال الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية أنهى اجتماعاته مع بنوك JP Morgan و Citi Bank و Bank of New York و Clear stream و Euroclear bank

ويأتي عمل الفريق في إطار التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية المختلفة بين مصرف ليبيا المركزي والبنوك العالمية.

وتضمنت إحاطة الفريق مستجدات الأسواق المالية الدولية وأطر التعاون والتنسيق في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.