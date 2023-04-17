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الكبير يتسلم نتائج أعمال الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تسلم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير نتائج أعمال الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية  أنهى اجتماعاته مع بنوك JP Morgan و Citi Bank   و  Bank of New York و Clear   stream و  Euroclear bank  

ويأتي عمل الفريق في إطار التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية المختلفة بين مصرف ليبيا المركزي والبنوك العالمية.

وتضمنت إحاطة الفريق مستجدات الأسواق المالية الدولية وأطر التعاون والتنسيق في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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