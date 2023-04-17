مكافحة الأمراض يوجه بعدم السفر إلى ثلاث دول بسبب فيروس ماربورغ

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى عدم السفر لدول تنزانيا وغينيا وبوروندي إلا للضرورة القصوى بسبب تفشي فيروس ماربورغ.

وحث المركز المسافرين على تأجيل سفرهم إلى الدول الموبوءة بفيروس ماربورغ إلا للضرورة.

ونبه المركز المسافرين للدول الموبوءة بالمرض لأسباب ملحة لاتخاذ مجموعة من الاحتياطات منها تجنب الاتصال بالمرضى الذين يظهر عليهم أعراض مثل الحمى والآم العضلات والطفح الجلدي وتجنب زيارة المناطق الموبوءة بالمرض في تلك الدولوتجنب ملامسة الدم وأي من سوائل الجسم للأشخاص الآخرين وأيضا تجنب زيارة الكهوف والمناجم التي تعيش فيها الخفافيش وتجنب ملامستها وأيضا تجنب ملامسة الحيوانات مثل الشمبانزي والغوريلا.

وحث المركز المسافرين القادمين من الدول الموبوءة على عزل أنفسهم عن الآخرين والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية وإعلام الطبيب بالسفر إلى دولة موبوءة بمرض فيروس ماربورغ عند ظهور أعراض الحمى والقشعريره والآم العضلات والطفح الجلدي والتهاب الحلق والإسهال والضعف والقئ وألم المعدة أو النزيف غير المبرر من أي مكان في الجسم أو ظهور كدمات في الجسم أثناء السفر حتى 21 يوما.

ونصح المركز كافة شركات الطيران بإخطار ركابها المسافرين من وإلى البلدان الموبوءة بالتحذيرات سالفة الذكر.