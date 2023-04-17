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قال، وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، إن عدد الإفراجات المالية لعام 2023 بلغ 35275 موظفا، لافتًا إلى أنّه تمّت تسوية الأوضاع الوظيفية لعدد 29755 موظفًا.

جاء ذلك، وفق ما ذكر مكتب رئيس حكومة الوحدة، بشأن الاجتماع بين رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مع وزير المالية ومدير إدارة الميزانية، لمتابعة ملف الإفراجات المالية وتسوية أوضاع الموظفين، من حيث العلاوات والدرجات الوظيفية.

وقال المكتب، إن الدبيبة شدد على ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية؛ لاستكمال كافة اجراءات الموظفين المباشرين لأعمالهم واعطائهم الأولوية في خطة الافراجات، وتنظيم هذا الملف من حيث الملاكات الوظيفية ومتابعة البيانات المالية وتدقيقها.