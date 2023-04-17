ليبيا.. وزارة تعليم دبيبة تعقد ورشة تهدف لحماية الطلاب من “التنصير”

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن عقد ورشة عمل بعنوان «كيف نحمي أبناءنا من حملات التنصير الممنهجة» صباح اليوم الإثنين.

ونظمت مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الورشة عبر دوائر الاتصال المغلقة، بمشاركة رئيس المصلحة سعد القمودي، ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، ومدير مركز المعلومات والتوثيق الدكتور محمد البشتي، ومديري إدارات التعليم الأساسي والنشاط المدرسي والمواد البشرية بالوزارة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي وعدد من المفتشين التربوي والمهتمين بالشأن.

وقال القمودي، في كلمة بافتتاح الورشة، إن الهدف من الورشة هو التصدي لحملات التنصير والتنبيه بخطرها، ونشر التوعية للطلاب والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية.

وناقشت الورشة التي أقيمت بمسرح مدرسة سهى بشارة «التنصير» بمفهومه وأساليبه ودور الأسرة ومؤسسات المجتمع في التوعية ضد تلك الحملات، ودور المفتش التربوي وأعضاء هيئة التدريس في تهيئة البيئة الدراسية وتوضيح سماحة الإسلام.